İran Cumhurbaşkanı Ruhani, İngiltere Başbakanı Johnson ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile nükleer anlaşma hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmadan ayrılması nedeniyle cezalandırılması gerektiğini belirterek, “ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarını açık bir şekilde ihlal ediyor. ABD, bu tavrı nedeniyle cezalandırılmalı” dedi. ABD ile diplomasi yolunun ancak İran'a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla mümkün olacağını kaydeden Ruhani, “ABD, nükleer anlaşmadan müzakere ile ayrılmadı ve anlaşmaya yeniden müzakereyle dönemez. Diplomasinin tek yolu yaptırımların kaldırılması” ifadelerini kullandı.

“Trump politikaları uluslararası işbirliklerine büyük zararlar verdi”

İran yönetiminin taahhüde karşı taahhüt politikasını uyguladığını belirten Ruhani, “Trump politikaları uluslararası işbirliklerine büyük zararlar verdi. Bu konuda Birleşmiş Milletler ise tarafsız konumunu koruyamadı. Yeni ABD yönetimi anlaşamaya döneceğini söylese de şu ana kadar somut adımlar atmış değil” dedi.

İran'ın İngiltere'de bloke edilen paraları ile alakalı herhangi bir ilerlemenin yaşanmadığına değinen Ruhani, “Para transferi konusunda farklı ülkelerle yeni ödeme kanalları oluşturulmakta. Ancak İngiltere ile bu konuda herhangi bir ilerleme kaydedemedik” ifadelerini kullandı.

“İngiltere olarak bu süreci desteklemeye hazırız”

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise, 5+1 ülkeleri ile imzalanan nükleer anlaşmanın korunması gerektiğine değinerek, “Anlaşamaya taraf ülkelerin tekrar taahhütlerine bağlı kalmaları için uygun bir yol bulunmalı. İngiltere olarak bu süreci desteklemeye hazırız” dedi.

Aynur Sena Çabuk