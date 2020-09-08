İran Cumhurbaşkanı Ruhani: İran ve Türkiye ilişkisi güçlenmeli'

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, video konferans yoluyla düzenlenen 6. Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında konuştu. Ruhani, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle toplantıya Tahran'da ev sahipliği yapamadıkları için üzüntülerini dile getirerek, “Umut ediyorum kısa zaman içerisinde salgının son bulmasıyla siz ve heyetinizi Tahran'da ağırlayabiliriz” dedi.

İki ülke ilişkilerinin sarsılmaz tarihi bağlara sahip olduğunu ve hiç bir acı ve hoş olmayan hadiselerin bu ilişkiye zarar vermediğini belirten Ruhani, “İki ülke ilişkileri bölgesel barış, istikrar, karşılıklı saygı ve ortak kültürel ve tarihi bağlar üzerine kuruldu” ifadesini kullandı.

Ruhani, İran ve Türkiye sınırlarının her zaman dostluk ve barış içerisinde olduğunu belirterek, “İki bölgesel güç olan İran ve Türkiye, kurulan tuzak ve oyunları ancak ikili ilişkileri güçlendirerek aşabilir”dedi. Ruhani son olarak Türkiye-İran İşbirliği Konseyinde alınacak son kararların, iki ülke ilişkileri için faydalı ve yapıcı olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin bölgesel sorunların çözüme kavuşturulmasında önemli olduğunu belirterek, “Bugün burada alacağımız kararların ikili ilişkilerimizde takibi yapılan konulara hız kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk