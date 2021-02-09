İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Kimse İran'dan ilk adımı atmasını beklemesin'

ABD ile İran arasındaki nükleer anlaşma krizi sürerken, liderlerden konuya ilişkin açıklamalar gelmeye devam ediyor. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İslam Devrimi yıldönümü nedeniyle diğer ülkelerin büyükelçileri ile düzenlenen toplantıda konuştu.

“O da Saddam gibi yok oldu”

Ruhani, İslam Devrimi sonrası Saddam ile girdikleri savaşı hatırlatarak, “Biz Saddam rejimi karşısında kazandığımız savaş gibi ABD'nin bir önceki Başkanı Donald Trump'ın açtığı savaştan da galip çıktık. Bize karşı bu savaşı başlatan kişiden artık hiçbir eser yok. O da Saddam gibi yok oldu” dedi.

“İran halkına her türlü zulmü reva görenler anlaşmaya dönmelidirler”

Nükleer anlaşma konusuna değinen Ruhani, İran'ın her zaman nükleer anlaşmaya bağlı olduğunu yineleyerek, “ABD ve Avrupa nükleer anlaşmayı ihlal ettiler. Kimse anlaşmaya dönmek için ilk adımı İran'ın atmasını beklemesin. Anlaşmadan ayrılanlar ve İran halkına her türlü zulmü reva görenler anlaşmaya dönmelidirler” ifadelerini kullandı.

“İran tehditlere direniş ile karşılık verir”

Tahran'da gerçekleşen aynı toplantıda konuşan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise İran'ı tehdit edenler tarihin çöplüğüne karıştıklarını belirterek, “İran tehditlere direniş ile karşılık verir” dedi.

Yeni ABD yönetiminin Trump politikalarından ders alması gerektiğini kaydeden Zarif, “Trump yönetimi uyguladığı yaptırımlar nedeniyle bugün İran'ın İslam Devrimi yıldönümünü göremedi. Bu yeni ABD yönetimi için de geçerli. Çünkü İran tehditlere direnişle karşılık verir ve o tehdidi yapanlar tarihin çöplüğüne karışılırlar” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

