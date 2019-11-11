İran Cumhurbaşkanı Ruhani: 'Nükleer anlaşmada kalmamız halinde silah ambargosu gelecek yıl kalkacak'

İran'ın Rafsancan kentinde düzenlenen programda konuşan Ruhani, nükleer anlaşmada kalmaya devam etmeleri durumunda gelecek yıl için siyasi, güvenlik ve savunma alanlarında istedikleri hedeflere ulaşacaklarını belirtti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin aldığı karar ile İran'a 2015 yılından itibaren silah yasağının getirildiğini hatırlatan Ruhani, nükleer anlaşmada kalmaya devam etmeleri halinde İran'a uygulanan silah ambargosunun gelecek yıl kaldırılacağını ifade etti. Nükleer anlaşmadan istedikleri zaman tamamen ayrılabileceklerini belirten Ruhani, bu durumun İran için fayda sağlamayacağını vurguladı.

Aynur Sena Çabuk