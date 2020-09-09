İran Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Okulların kapıları açık olacak'

Başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ile ilişkiler, nükleer anlaşma ve okulların açılmasına ilişkin konuştu. Okulların açılmasına ilişkin konuşan Ruhani, korona virüs nedeniyle okulların ve üniversitelerin tatil edilmeyeceğini belirterek, “Okulların kapıları her zaman açık kalacak. Ama yüz yüze eğitim zorunlu değil. Öğrencileri okula gitmeleri için zorlamayacağız. Biz sağlıklı eğitim için yüz yüze, online ve televizyonlarda tüm hazırlıklarımızı yaptık” ifadesini kullandı.

Ruhani, ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesi halinde İran'ın müzakereye hazır olduğunu söyleyerek, “ABD yaptırımları devam ettirerek bir sonuç elde edemez. Bu yoldan vazgeçmeleri gerekiyor. Açık bir şekilde başarısız oldular. Artık ABD'liler çıkmaz bir sokaktalar” dedi.

Aynur Sena Çabuk

