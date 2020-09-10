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İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımlara ve korona virüse rağmen iç üretimi arttırmalıyız"

İran Cumhurbaşkanı Ruhani:
İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Yaptırımlara ve korona virüse rağmen iç üretimi arttırmalıyız"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının son bulmasıyla özel ve serbest ticaret bölgelerinin yabancı turistlerin akınına uğrayacağını söyleyerek, "Yaptırımlara ve korona virüs salgınına rağmen iç üretimi arttırmalıyız" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen Yatırım Projeleri Toplantısı'nda konuştu. Ruhani, kendi hükümetleri döneminde özel ve serbest ticaret bölgelerinde önemli başarılar elde ettiklerini belirterek, "Özel ve serbest ticaret bölgeleri bugün İran ürünlerini ihraç eden bir noktaya taşındı. Bu bölgeler yabancı yatırımcıların ve turistlerin kendileri için seçtikleri yerler oldu" ifadesini kullandı.

İran'daki serbest ticaret bölgelerinin, birer üretim merkezlerine dönüştüğünü kaydeden Ruhani, 2013 ve 2019 yılları arasında serbest ticaret bölgelerindeki ihracat rakamlarının 134 milyar dolar olduğunu söyledi. Yaptırımlar ve yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle iç üretimi artırmaları gerektiğini vurgulayan Ruhani, İran'daki serbest ticaret bölgelerinin yabancı turistlerin uğrak noktası olacağını belirterek, "Korona virüs salgının son bulmasıyla bu bölgeler yabancı turistlerin akınına uğrayacak. Bu nedenle Yaptırımlara ve korona virüs salgınına rağmen iç üretimi arttırmalıyız" dedi.

Korona virüsteki son duruma ilişkin de konuşan Ruhani, okulların açılması ve muharrem ayı törenlerinin korona virüs vakalarında artışa neden olmadığını belirterek, "Sağlık protokollerinin daha sıkı uygulandığı bazı bölgelerde korona virüs vakalarında önemli düşüşler görüldü" ifadesini kullandı.

Ruhani, "Korona virüs aşısı bulunsa dahi sağlık protokolleri uygulanmaya devam edilmeli. Çünkü bu aşı veya ilaçların ne kadar süre boyunca bizi koruyacağını bilmiyor olacağız" dedi.

Aynur Sena Çabuk

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