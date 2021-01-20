İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Biden'a nükleer anlaşmaya dönme çağrısı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bugün Tahran'da gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında konuştu. ABD'de Donald Trump döneminin artık sona erdiğini belirten Ruhani, "Trump'ın hastalıklı dönemi sona erdi. Dört yıllık hükümeti boyunca dünyaya kötülük, zulüm ve zarar dışında hiçbir faydası olmadı" dedi.

"İç karışıklıklar dışında hiçbir miras bırakmamış bir adamın hükümeti son buluyor"

Ruhani, "Bugün Trump'ın kara defteri bir daha açılmamak üzere kapanıyor. ABD halkına kutuplaşma ve iç karışıklıklar dışında hiçbir miras bırakmamış bir adamın hükümeti son buluyor. Bugün Washington yeni ABD Başkanı için düzenlenecek devir teslim töreni öncesinde askeri bir kamp alanına dönüştü. Bu Trump'ın ABD içerisinde neden olduğu kamplaşma ve kutuplaşmanın bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

ABD'nin yaşadığı siyasi inzivayı Donald Trump'tan kalan bir diğer miras olarak yorumlayan Ruhani, "Trump, Filistin karşıtı politikalarında yalnız kaldı ve hiçbir ülke onu desteklemedi. Nükleer anlaşma konusunda yine yalnız kaldı. Birleşmiş Milletlerde de yalnız kaldı. İran'a yönelik silah yaptırımlarının uzatılmasında başarılı olamadı ve hiçbir ülke ona destek vermedi. ABD'nin siyasi inzivası Trump'tan kalan bir miras olacak ve bunu temizlemeleri bir hayli zaman alacaktır" diye konuştu.

Yeni Başkan Joe Biden'a "nükleer anlaşmaya dön" çağrısı

ABD'de iktidara gelecek Joe Biden hükümetinden beklentilerine de değinen Ruhani, yeni Washington yönetiminden uluslararası anlaşmalara geri dönmelerini beklediklerini belirterek, "Beyaz Saray'da iktidara gelecek olanlardan anlaşma ve taahhütlerine bağlı kalmalarını ve Trump'ın 4 yıllık kara lekesini temizlemelerini istiyoruz" dedi.

Ruhani, ABD Başkanlık seçimini kaybeden Trump'ın siyaset bilmeyen bir iş adamı olduğuna işaret ederek, "ABD'de yeni hükümete gelen ekip siyaset biliyor. Eğer onlar anlaşmaya döner ve verdikleri sözlere bağlı kalırlar ise biz de anlaşmaya döneriz. Her imzaya karşılık bizden de imza görürler" ifadelerini kullandı.

ABD'nin nükleer anlaşmaya hala dönebilme şansı olduğunu vurgulayan Ruhani, karşı tarafın samimi olması halinde sorunların çok hızlı bir şekilde çözülebileceğini belirterek, "Onlar nükleer anlaşmaya döndüklerini açıklarlarsa biz de saatler içerisinde taahhütlerimize geri döneriz. Tüm sorumluluk şu anda ABD mahkemesinde. Eğer Washington, 2015 nükleer anlaşmasına geri döndüğünü duyurursa biz de anlaşma kapsamındaki taahhütlerimize riayet edeceğiz" dedi.



Aynur Sena Çabuk

