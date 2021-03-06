İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den Irak açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki ülke arasında ekonomik ve siyasi işbirliğinin ele alındığı görüşmede Ruhani, İran için Irak'ta güvenlik ve istikrarın önemli olduğunu belirterek, "Irak iç işlerine yönelik her türlü yabancı müdahale başta Irak olmak üzere tüm bölgeye zarar veriyor" dedi.

ABD'nin Irak ve bölgedeki diğer ülkelerdeki varlığının bölgede istikrarsızlık ve güvensizliğe yol açtığını vurgulayan Ruhani, "ABD, bölgede her zaman istikrarsızlığa neden oldu. Irak meclisinin ABD'nin Irak'tan çıkartılmasına yönelik aldığı karar, başta Irak olmak üzere bölgede istikrar ve barışı sağlamaya yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. Bölgesel sorunları bölge ülkelerinin birlikte çözmesi gerektiğini belirten Ruhani, İran'ın sorunların çözümü noktasında bölge ülkeleri ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

Ruhani, Irak ile ekonomik işbirliklerini arttırmak istediklerini belirterek, "Şirketler için karşılıklı yatırımların kolaylaştırılması iki ülke arasında ekonomik kalkınmayı artıracaktır. İki komşu ülke olarak önemli potansiyellere sahibiz" ifadesini kullandı.

“ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları zalimce”

Irak Başbakanı Mustafa El Kazımi ise dost ve kardeş ülke olarak adlandırdığı İran ile siyasi ve ekonomik işbirliklerinin önemli olduğunu belirterek Şelemçe-Basra demir yolu projesinin iki ülke arasındaki işbirliği açısından zaruri olduğunu ifade etti.

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını zalimce olarak nitelendiren Kazımi, ABD yönetiminin değişmesi ile birlikte ilişkilerde yeni biri dönemin başladığına işaret ederek, "ABD'deki yeni yönetim ile birlikte işbirliklerimiz daha da artacak. Bağdat yönetimi olarak İran'a yönelik yaptırımların tamamen kaldırılması yönünde tüm çabalarımızı göstereceğiz" dedi.

Aynur Sena Çabuk



