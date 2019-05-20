İran Cumhurbaşkanı Ruhani'den referandum çağrısı

İftar sonrasında gençlerle bir araya gelen İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ülke siyasetinde yeni nesil gençlerden daha fazla yararlanılması gerektiğini söyleyerek, "Anayasamız toplumsal ve kültürel konularda ihtilaf olduğunda sandığa gitme imkanı vermekte” ifadesini kullandı.

Ülkenin toplumsal, kültürel ve dış siyasetini ilgilendiren konulardaki görüş ayrılıklarını giderebilmek için halk oylamasına başvurulabileceğini kaydeden İran Cumhurbaşkanı Ruhani, "Milletvekilleri, mecliste karar alıp görüş ayrılığı bulunan konuyu halk oylamasına sunup sorunu çözebilirler. Ülke içerisindeki ihtilaflı konuları çözmek için anayasanın imkanlarından yararlanarak referandum yapabiliriz” dedi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani daha öncede devrim yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ülke sorunlarının çözümünde referanduma gidilebileceğini söylemiş ve bu konuşması Muhafazakar kesim tarafından sert tepki almıştı.

Aynur Sena Çabuk



