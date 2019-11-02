İran Devrim Muhafızları: 'Gereğinden fazla füze stokuna sahibiz'

Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, başkent Tahran'da bulunan eski ABD Büyükelçiliği önünde düzenlenen programda konuştu. ABD'nin son 40 yıl içerisinde 8,5 milyon kişinin ölümüne neden olduğunu söyleyen General Selami, "ABD en büyük silah ihracatçısı ve dünya savaşlarında en önemli aktör; ancak ABD'li yetkililer küresel güvenlikten bahsediyorlar” ifadelerini kullandı.

ABD'nin dünya için tehdit oluşturduğunu vurgulayan Selami, ABD'nin nükleer silah üreten ve kullanan ilk ülke olduğunu belirterek, ”ABD'nin askeri gücü, gezegeni yok etme fırsatından başka bir şey olmadığını gösteriyor. 'Kitle İmha Silahlarından Arınma' konusunu öne süren ABD, nükleer silah üretip kullanan ilk ülkedir" şeklinde konuştu.

İran'ın ABD karşısında en parlak dönemini tecrübe ettiğini kaydeden General Selami, ABD'nin İran İslam Devrimi sonrasında sürekli güç kaybetmeye devam ettiğini belirterek, "Biz ABD karşısında sırtımızı sadece füzelere yaslamadık. Gereğinden fazla füze stokuna sahibiz ve füzelerin hedefleri belli. Aynı zamanda askeri güçlerimiz her türlü hazırlığa sahip" dedi.

Aynur Sena Çabuk