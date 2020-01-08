İran Devrim Muhafızları Hakkında Bilgi- Devrim Muhafızları Askeri Gücü

ABD Başkanı Donald Trump'ın verdiği talimatla, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD ordusu tarafından öldürüldüğünün açıklanmasıyla dünya gözünü Orta Doğu'ya çevirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından dünya endişeyle olup biteni izlerken İran Devrim Muhafızları Ordusu vatandaşlar tarafından merak konusu haline geldi.

İran Devrim Muhafızlar Ordusu, İran İslam Devleti'ne bağlı İran silahlı kuvvetlerinin bir koludur. İran Devrim Muhafızlar Ordusu, İran İslam devrimin ardından 5 Mayıs 1979'da Ayetullah Humeyni tarafından kurulmuştur. İran Halkı arasında hayranlığın belirtilmesi için ‘muhafız' kelimesi kullanılmaktadır. Başlarda Bir halk milis gücü olarak görev alırken sonradan İran ordusundan ayrı bir güç olarak görevine devam etmektedir.

Anayasaya göre İran'da devrimin korunmasını, iç ve güvenliği sağlamak görevini yürütmektedir.

İran Devrim Muhafızları ordusu ABD ve bir çok Avrupa ülkesi tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınmaktadır.

İşte İran Devrim Muhafızları Ordusunun yapısı

Kara Kuvvetleri

Muhtemel savaş halinde bağımsız hareket ederek İran Ordusu Kara Kuvvetlerine destek vermek üzere kurulan

Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 70 binden fazla aktif askeri personeliyle İran'ın kara sınırlarının kontrolünü sağlıyor.

Hava-Uzay Kuvvetleri

Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri, İran'ın askeri doktrininin temelini oluşturan balistik füze programını yürütüyor.

İran'ın elinde menzili 2 bin kilometreyi aşan balistik füzeler bulunuyor.

Deniz Kuvvetleri

Diğer kuvvetler gibi İran Ordusundan ayrı bir güç olan Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, ABD donanmasının faaliyet gösterdiği Basra Körfezi ve petrol sevkiyatı için stratejik konumdaki Hürmüz Boğazı'nın güvenliğini sağlıyor.

Kudüs Gücü

Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri-istihbari operasyonlarını yürüten Kudüs Gücü, bölgenin de en güçlü istihbarat örgütlerinden biri olarak biliniyor.

Besiç

İran'da Kasım 1980'de Irak Savaşı sırasında Humeyni'nin seferberlik ilanıyla Devrim Muhafızları bünyesinde kurulan Besiç, savaş durumunda 3 milyon kişiyi aşan bir güce ulaşabiliyor.