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İran Devrim Muhafızları karargahında patlama

İran Devrim Muhafızları karargahında patlama
İran Devrim Muhafızları karargahında patlama

İran'ın Semnan eyaletinde yer alan İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait karargahta mühimmat nakli sırasında patlama meydana geldi.

İran'ın Semnan eyaletinde yer alan Damğan kentindeki İran Devrim Muhafızları Ordusu'na ait karargahta mühimmat nakli sırasında patlama meydana geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, patlamanın karargahın hazırlık ve destek biriminde meydana geldiği aktarılarak, can kaybı veya hasara ilişkin bilgi verilmedi.
Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, patlamayla ilgili daha sonra kamuoyunun detaylı şekilde bilgilendirileceği ifade edildi.

Aynur Sena Çabuk
 

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