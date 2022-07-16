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İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında patlama

İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında patlama
İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında patlama

İran’da rejim karşıtı faaliyet ve terör eylemleri ile bilinen Halkın Mücahitleri Örgütü, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Meşhed kentinde bulunan "Yasir" karargahına saldırı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Karargahında patlama - Tıkla İzle

İran'ın Meşhed kentinde İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun "Yasir" karargahında patlama meydana geldi. İran'da rejim karşıtı faaliyet ve terör eylemleri ile bilinen Halkın Mücahitleri Örgütü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, Devrim Muhafızları Ordusu'nun Yasir karargahına saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırının Cuma yerel saatle 22.05 sularında gerçekleştirildiği aktarıldı. Açıklamayla birlikte paylaşılan görüntüde ise karargahta patlamaların meydana geldiği görüldü.

Öte yandan, Halkın Mücahitleri Örgütü, 1 Temmuz'da Tahran'da Devrim Muhafızları Ordusu'na ait Malik Eşter karargahına yönelik bir saldırı daha gerçekleştirdiğini açıklamış ve saldırıya ilişkin görüntü paylaşmıştı.

Aynur Sena Çabuk
 

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