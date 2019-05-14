İran Dini Lideri Hamaney, ABD'ye sert çıktı

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney üst düzey askeri yetkililer ile bir araya geldi. Hamaney görüşmede, İran milletinin direnişi seçtiğini vurgulayarak, “ABD ile müzakere olmayacak ve savaş gerçekleşmeyecek. Ne biz savaş peşindeyiz ne de onlar. Çünkü olası bir savaşın kendi çıkarlarına olmayacağını biliyorlar” diye konuştu. ABD ile müzakere çağrılarının faydasız olduğunu söyleyen Hamaney, müzakerenin tehlikeli bir zehir olduğunu belirterek, “Onlar bizden füze programlarımızı sona erdirmemizi ve füze menzillerini azaltmamızı istiyorlar. Yani eğer biz sizi vurursak siz bize cevap veremeyin diyorlar” ifadesini kullandı.

ABD yönetiminin Siyonistlerin elinde olduğunu belirten İran Dini Lideri Hamaney, “Onlar uyguladıkları politika ile İran'ın davranışlarını değiştirdiklerini söylemekteler. Evet bu konuda doğru söylüyorsunuz. Bugün İran halkının nefreti ABD'ye karşı 10 kat daha artmıştır. Gençlerimizin vatanlarını savunma aşkı güçlenmiş ve askerlerimiz artık eskisinden daha dikkatli ve uyanıklardır” şeklinde konuştu. ABD Başkanı Donald Trump'ın "Her hafta İran'da aleyhimizde gösteriler oluyor" açıklamasına tepki gösteren Hamaney, “Öncelikle Cuma değil Cumartesi günü ve Tahran'da değil Paris'te bu gösteriler yapıyor” dedi.

Aynur Sena Çabuk