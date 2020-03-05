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İran Dini Lideri Hamaney: 'Hindistan yönetimi radikal Hinduların önünü almalıdır'

İran Dini Lideri Hamaney: 'Hindistan yönetimi radikal Hinduların önünü almalıdır'
İran Dini Lideri Hamaney: 'Hindistan yönetimi radikal Hinduların önünü almalıdır'

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, Hindistan yönetimini Müslümanlara yönelik uygulanan katliam ve saldırılar nedeniyle kınayarak, “Hindistan yönetimi radikal Hinduların önünü almalıdır” dedi.

İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan Müslümanlarına yönelik saldırıları kınayarak saldırılardan dolayı tüm dünya Müslümanlarının üzüntü duyduğunu belirtti. Hamaney, “Hindistan yönetimi Müslümanlara saldıran radikal Hindu grupların önünü almalıdır” dedi.

Hindistan'da Müslümanları kapsam dışı bırakan vatandaşlık yasasına karşı uzun süredir devam eden protestolar şiddet olaylarına dönüşmüştü. Hindu ve Müslüman gruplar arasında çıkan çatışmalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükselirken, çatışmalardan etkilenen Müslümanların evlerini terk ettiği ve güvenli bölgelere sığınmaya çalıştıkları belirtildi.

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