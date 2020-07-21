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İran dini lideri Hamaney: 'Irak'tan beklentimiz, ABD güçlerinin Irak'tan çıkartılmasıdır'

İran dini lideri Hamaney: 'Irak'tan beklentimiz, ABD güçlerinin Irak'tan çıkartılmasıdır'
İran dini lideri Hamaney: 'Irak'tan beklentimiz, ABD güçlerinin Irak'tan çıkartılmasıdır'

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Irak Meclisi ve hükümetinden beklentimiz, ABD güçlerinin Irak topraklarından çıkartılmasıdır" dedi.

İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, Tahran'a ziyaret gerçekleştiren Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi ile görüştü. Hamaney, Irak'ın içişlerine karışmak gibi bir niyetlerinin hiçbir zaman olmadığını ve olmayacağını vurgulayarak, “Her zaman güçlü ve bağımsız bir Irak devleti istiyoruz. Irak Meclisi ve hükümetinden beklentimiz, ABD güçlerinin Irak topraklarından çıkartılmasıdır” ifadelerini kullandı.

"ABD açık bir şekilde Irak'ın düşmanıdır"

ABD'nin Irak devletine bakışının İran'ın tersi yönünde olduğunu kaydeden Hamaney, “ABD açık bir şekilde Irak'ın düşmanıdır. Çoğulcu, bağımsız ve güçlü bir Irak istemiyorlar” şeklinde konuştu. Hamaney, Irak'ın ABD ile ilişkilerine karışmadıklarını vurgulayarak, “Bizim Iraklı dostlarımızdan beklentimiz, ABD'yi tanımaları ve ABD varlığının bölgede fesada, savaşlara ve yıkıma neden olduğunu bilmeleridir” şeklinde konuştu.

"ABD sizin misafirinizi sizin evinizde öldürdü"

ABD tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden eski İran Devrim Muhafızları Komutanı Kasım Süleymani suikastine işaret eden Ayetullah Ali Hamaney, “Kasım Süleymani suikastini hiçbir zaman unutmayacağız. ABD sizin misafirinizi sizin evinizde öldürdü ve bunu açık bir şekilde itiraf etti. Bu küçük bir olay değil” dedi.

Aynur Sena Çabuk
 

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