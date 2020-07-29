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İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Laricani, yeniden Covid-19'a yakalandı

İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Laricani, yeniden Covid-19'a yakalandı
İran dini lideri Hamaney'in danışmanı Laricani, yeniden Covid-19'a yakalandı

İran’ın bir önceki Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Laricani, bir kez daha yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı.

İran'da eski Meclis Başkanı ve İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanı olan Ali Laricani'nin 3 ay aradan sonra tekrar yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandığı bildirildi. Test sonuçları pozitif çıkan Laricani'nin başkent Tahran'da hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Laricani'nin durumunun iyi olduğu ve karantina altında olduğu ifade edildi.

Eski İran Meclis Başkanı Ali Laricani, 2 Nisan'da korona virüse yakalanmış ve 24 günlük karantina sürecinin ardından iyileşerek görevinin başına dönmüştü.

Aynur Sena Çabuk

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