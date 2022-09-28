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İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'İran renkli devrimler veya darbeler yapılacak ülke değil'

İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'İran renkli devrimler veya darbeler yapılacak ülke değil'
İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'İran renkli devrimler veya darbeler yapılacak ülke değil'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, "İran renkli devrimler veya darbeler yapılacak ülke değil. ABD, İran’da rejim değişikliği olmayacağını bilsin" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İran'da Mahsa Amini için başlatılan gösteriler ve gelen tepkilere ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinden dolayı üzgün olduklarını söyleyen Abdullahiyan, her yıl ABD ve İngiltere'de onlarca kadının benzer şekillerde hayatını kaybettiğini belirtti. Abdullahiyan, "Amini hadisesine benzer vakalar her yıl başka ülkelerde de yaşanabiliyor. Cumhurbaşkanımız olayın ilk gününden itibaren konuyu yakından takip etti ve soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

 

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