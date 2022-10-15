İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'İran renkli devrimler yapılacak ülke değil'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İran'da Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlayan sokak gösterilerine değinen Abdullahiyan, Batılı ülkeleri samimi olmamakla suçladı. Abdullahiyan, “Bazı Batılı liderler Mahsa Amini olayını bahane olarak kullanıyor. Batılı ülkeler ABD ve Kanada'da özellikle polis şiddetiyle ölen kadın ve çocuklar için ne yaptı” dedi.

Abdullahiyan, "Batı'da her türlü ayaklanma ile mücadele olumlu karşılanırken, aynı durumun İran'da 'sert bastırma' olarak adlandırılması kabul edilemez. Barışçıl gösteriler ile ayaklanma ve kamu mallarına zarar vermek birbirinden tamamen farklı ve barışçıl gösterilere biz izin veriyor, destekliyoruz" şeklinde konuştu.

Aynur Sena Çabuk



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