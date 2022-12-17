İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: “İsrail, bölge için büyük bir tehdit”

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in işgalci ve cinayetler işleyen bir rejim olduğunu belirtti. Emir Abdullahiyan paylaşımında, İsrail'in elinde yüzlerce nükleer silahın olduğunu vurgulayarak, “Siyonist İsrail rejimi bölge için büyük bir tehdittir” ifadelerini kullandı.

Abdullahiyan, “İsrail, sahte, gayrı meşru, işgalci ve cinayet işleyen bir rejimdir. Ayrıca yüzlerce nükleer başlığa sahip ve ortak bölgesel güvenliğimiz için ciddi bir tehdit oluşturuyor” dedi.

Aynur Sena Çabuk



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.