İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Masha Amini protestolarını "planlı terör olarak nitelendirdi



İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da mevkidaşı Bisera Turkovic ile görüştü. Ortak basın toplantısında konuşan Abdullahiyan, Bosna Hersek'i İran için dost ülke şeklinde tanımlayarak, "İran, Bosna Hersek'in zor zamanlarında yanında oldu, bundan sonra da desteğini sürdürecek. Bizim tutumumuz Bosna Hersek'in egemenliği ve toprak bütünlüğü şeklindedir" dedi.

“Hiçbir gösterici güvenlik güçleri tarafından öldürülmedi”

İran'da devam eden gösterilere değinen Abdullahiyan, protestoların İran ile ilgili gerçeği yansıtmadığını ve İran'ı merak edenlerin ülkeyi yakından görmeleri gerektiğini söyledi. Abdullahiyan, "İran'a yönelik insan haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle gösterilen her tepki asılsızdır. Hiçbir gösterici güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu öldürülmemiştir" ifadelerini kullandı.

Mahsa Amini'nin hayatını kaybetmesinin ardından İran'da 3'üncü ayına giren gösterileri, "Ülkede yaşananlar yabancıların müdahalesi ile planlı terörün zirve noktası" şeklinde değerlendiren Emir Abdullahiyan, "ABD'nin hedefi İran'ın petrolü ve enerji kaynakları. Bu nedenle de ülkemize karşı bir kampanya başlatmış durumdalar. İran ile alakalı medyada gördükleriniz gerçekleri yansıtmıyor" diye konuştu.

Aynur Sena Çabuk



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