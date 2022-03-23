İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: “Nükleer anlaşmayı canlandırmaya hazırız”

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin başkenti Şam'a gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile ortak basın açıklamasında bulundu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ilişkin konuşan Abdullahiyan, Tahran yönetiminin 4+1 ülkeleri ile 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmayı yeniden canlandırmaya hazır olduğunu söyledi.

Avrupa üzerinden müzakerelere ilişkin son önerilerin ABD'ye iletildiğini belirten Abdullahiyan, “ABD'ye açık bir şekilde kırmızı noktalarımızdan geri adım atmayacağımızı ilettik. Eğer ABD gerçekçi olursa nükleer anlaşmayı canlandırmaya hazırız” ifadelerini kullandı.

İran ile Suriye arasındaki ilişkiye de değinen Abdullahiyan, “Şam yönetimi ile aynı hedefteyiz. Stratejik ilişkimiz en iyi şekilde devam ediyor” dedi.