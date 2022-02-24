İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan: 'Ukrayna krizine NATO neden oldu'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan sosyal medya hesabından Ukrayna krizine ilişkin paylaşım yaptı. Ukrayna krizinden NATO'yu sorumlu tutan Abdullahiyan, "Ukrayna krizine NATO'nun kışkırtıcı politikaları neden oldu" ifadesini kullandı. NATO'nun kışkırtıcı politikalarına karşın savaşın bir çözüm yolu olmadığını belirten Abdullahiyan, taraflara kısa zaman içerisinde ateşkes çağrısı yaptı. Abdullahiyan, "Savaşa başvurmayı bir çözüm yolu olarak görmüyoruz. En kısa sürede ateşkes sağlanarak diplomatik ve siyasi çözüm yolu aranmalıdır" ifadesi kullandı.

Ayrıca İran'ın Kiev Büyükelçisi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren Abdullahiyan, Ukrayna'da bulunan İranlıların tahliyesi ve büyükelçilik hizmeti sunulması için gerekenin yapılması talimatını verdi.

Aynur Sena Çabuk