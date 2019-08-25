İran Dışişleri Bakanı G7 Zirvesi'ne geldi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, G7 Zirvesi'nin yapıldığı Fransa'nın Biarritz şehrine geldi. İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi yaptığı paylaşımda, İran Dışişleri Bakanı Zarif'in Fransalı mevkidaşının daveti üzerine Biarritz'e gittiğini belirterek, ABD heyeti ile herhangi bir görüşmenin olmayacağını ifade etti.

Zarif'in kısa süreli Biarritz ziyaretinin ardından bu gece Tahran'a döneceğini belirten Musevi, görüşmenin AB ülkeleri ve 4+1 ülkelerinin nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmeleri ile alakalı yapılan müzakerelerin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Aynur Sena Çabuk