İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Avrupalılar bizi eleştirecek konumda değil'

İran'ın başkenti Tahran'da resmi bir törende gazetecilerin sorularını cevaplayan İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın önümüzdeki günlerde yapacağı Tahran ziyaretine ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Avrupalılar hiçbir konuda bize eleştiri sunabilecek konumda değillerdir" ifadesini kullandı.

AB'nin bölgede izlediği politikaların büyük yıkımlar getirdiğini belirten Zarif, Avrupa'nın Suudi Arabistan'a gönderdiği silahlara işaret ederek “Almanya gibi bazı ülkeler satışlarını durdurdu. Ancak halen bu satışa devam edenler var” şeklinde konuştu.

İran'ın nükleer anlaşmadaki taahhütlerini askıya almasının ardından, Avrupa'ya anlaşmaya uyması için verilen 60 günlük süre hakkında değerlendirmede bulunan Zarif, “Eğer Avrupalı yetkililer 60 günün sonuna kadar nükleer anlaşmasındaki yükümlülüklerini yerine getirmezlerse, İran başka adımlar atacaktır” dedi.

Aynur Sena Çabuk



