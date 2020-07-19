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İran Dışişleri Bakanı Zarif Bağdat'ta

İran Dışişleri Bakanı Zarif Bağdat'ta
İran Dışişleri Bakanı Zarif Bağdat'ta

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak amacıyla Irak’ın başkenti Bağdat’a geldi.

Irak Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in resmi ziyarette bulunmak üzere sabah erken saatlerde Bağdat'a geldiği belirtildi. Zarif'in ziyareti kapsamında Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Meclis Başkanı Muhammed Halbusi, Haşdi Şabi Güçleri Başkanı Falih Feyyaz, Fetih İttifakı Başkanı Hadi el-Amiri, Hikmet Akımı Başkanı Ammar Hekim ile görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor

Zarif'in Bağdat'taki temaslarının ardından Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) geçerek IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürt yetkililerle bir araya gelmesi planlanıyor.

Abdulkadir Hacıoğlu

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