İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Esir takasına hazırız'

İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Esir takasına hazırız'
İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Esir takasına hazırız'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD ile esir takasına hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bugün İran'ın ABD ile yapacağı esir takasına hazır olduğunu söyledi. Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında “Top, Amerikan Mahkemesinde” ifadesini kullandı. Bu ifadelerine ek olarak Zarif, “Bu hafta rehinelerimizi geri aldıktan sonra, tutuklu takasına tam anlamıyla hazır olacağız” açıklamasında bulundu.

Casusluk suçlamasıyla 3 yıldır alıkonan bir ABD'li ve İranlı araştırmacı için Cumartesi günü yapılan takas, uzun süredir iki ülke arasında yapılan nadir bir işbirliği olma özelliğini taşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.