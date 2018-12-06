İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'İran, teröristlerle efendilerini adalet önüne getirecektir'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, sabah saatlerinde İran'ın güneydoğusunda, Pakistan sınırına yakın Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı liman kenti Çabahar'da yaşanan ve en az 4 kişinin ölmesine ve 30'dan fazla kişinin yaralanmasına yol açan bomba yüklü araçla yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamada bulundu.

Zarif, sosyal medyadan yaptığı açıklamasında “Yabancı destekli teröristler Çabahar'da masum sivilleri öldürdü ve yaraladı. Biz geçmişte de bu tür cinayetleri cezasız bırakmadığımızı gösterdik. Örneğin 2010 yılında güvenlik güçlerimiz aşırıcıların yanlılarını Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıktıkları rotayı takip ederek yakalamayı başardı. Bunu unutmayın: İran, teröristlerle efendilerini adalet önüne getirecektir” ifadelerini kullandı.

“Sınır bölgelerimizde güvensizlik ortamı oluşturmaya çalışılmaktadır”

İran Devrim Muhafızları Sözcüsü General Ramazan Şerif ise saldırıyı gerçekleştirenlerin izlerini süreceklerini ve en ağır şekilde cezalandıracaklarını belirtti. Çabahar saldırısını gerçekleştirenlere karşılık vereceklerini vurgulayan Şerif, ‘'Terör örgütleri genellikle Suudi Arabistan gibi yabancı servis kaynakları ile bağlantılılar ve sürekli sınır bölgelerimizde güvensizlik ortamı oluşturmaya çalışılmaktadır” dedi.

İran'da sabah saatlerinde emniyet müdürlüğünü hedef alan intihar saldırısında en az 4 kişi ölmüş ve çok sayıda kişi yaralanmıştı. Terör saldırısında hayatını kaybedenlerin arasında polis memurları da olduğu açıklanmıştı.