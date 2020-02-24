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İran Dışişleri Bakanı Zarif, korona virüsünü tiye aldı

İran Dışişleri Bakanı Zarif, korona virüsünü tiye aldı
İran Dışişleri Bakanı Zarif, korona virüsünü tiye aldı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ülkesine korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının artması ile endişeleri gidermeye komik bir yolla çalıştı. Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile görüşen Zarif, gülerek “Korona’dan etkilenmedim selamlaşabiliriz” dedi.

Çin'den yayılan korona virüsü tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. İran Sağlık Bakanlığı korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de, resmi ziyaretlerinde korona virüsü endişelerini tiye aldı.

Avusturya Dışişleri Bakanı Alexander Schallenberg ile Tahran'da bir araya gelen Zarif, buluşma sırasında Schallenberg ve diğer yetkililere gülümseyerek "Korona virüsü bana bulaşmadı yemin ederim. Korona'dan etkilenmedim selamlaşabiliriz” dedi. İranlı yetkililer ise görüşmelerin önlem altında yapıldığını ve gerekli tedbirlerin alındığını söyledi.

İran'da ülke genelinde korona virüsünün yayılmasının ve ölü sayısının yükselmesinin ardından Türkiye ve çeşitli ülkeler İran ile sınır kapısına kapattı, uçuşları da iptal etti.

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