İran Dışişleri Bakanı Zarif, Süleymani'nin öldürüldüğü bölgeyi ziyaret etti

Irak'ın başkenti Bağdat'a resmi ziyarette bulunan İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İranlı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis'in öldürüldüğü bölgeyi ziyaret etti. Zarif, Bağdat Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki Süleymani ile Mühendis'in posterleri önünde saygı duruşunda bulundu.

Ocak ayında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütü Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis, Irak'ın başkenti Bağdat'ta ABD tarafından düzenlenen füze saldırısında öldürülmüştü.

Abdulkadir Hacıoğlu