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İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Suriye sorunun çözümü için her türlü işbirliğine hazırız'

İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Suriye sorunun çözümü için her türlü işbirliğine hazırız'
İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Suriye sorunun çözümü için her türlü işbirliğine hazırız'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığını önceleyen her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile başkent Tahran'da görüştü. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede İran Dışişleri Bakanı Zarif Suriye krizinin tek çözüm yolunun diplomasi olduğunu vurgulayarak, "İran Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bağımsızlığı çerçevesinde her türlü işbirliğine hazırdır” dedi.

Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'ın önümüzdeki günlerde diğer İranlı yetkililer ile bir araya geleceği belirtildi.

Aynur Sena Çabuk

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