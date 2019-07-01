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İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Türkiye ile ticarette dolar kullanımını azalttık'

İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Türkiye ile ticarette dolar kullanımını azalttık'
İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Türkiye ile ticarette dolar kullanımını azalttık'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkide dolar kullanımının yüzde 35 azaldığını, Rusya ve Çin’in de dolar kullanımını azaltmak istediklerini söyledi.

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen maden ve sanayi gününde konuşan İran Dışişleri Bakanı Zarif, doların aşırı kullanımı sonucu gelecekte uluslararası pazarda kullanımında azalma olacağını belirtti.

ABD'nin İran'a yönelik artan yaptırım ve baskılarının, Washington yönetiminin gücünden değil İran karşısında zayıflamasından kaynaklandığını söyleyen İran Dışişleri Bakanı Zarif, “ABD İran karşısında attığı tüm adımlarda başarısız oldu. Birleşmiş Milletler'de İran'ın kınanması için geçtiğimiz yıl 4 ayrı toplantı düzenlediler ve bu toplantılarda istedikleri sonucu alamadılar” dedi.

İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkide dolar kullanımının yüzde 35 azaldığına işaret eden Zarif, Rusya ve Çin'in de dolar kullanımını azaltmak istediklerini söyledi.

Avrupa Birliği ülkeleri ile İran arasında kurulan INSTEX mekanizmasının İran'ın isteklerini karşılamada yetersiz olduğunu kaydeden Zarif, aynı zamanda söz konusu mali mekanizmanın stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.  

Aynur Sena Çabuk


 

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