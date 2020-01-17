İran Dışişleri Bakanı Zarif, Ukraynalı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif, Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Pristayko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Zarif görüşmede, Ukrayna Havayolları'na ait füzeyle düşürülen yolcu uçağındaki Ukrayna vatandaşlarının cenazelerinin Ukrayna'ya teslim edilmek üzere hazır olduklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı Zarif ayrıca, kara kutunun okunması işlemlerine Ukrayna'dan uzmanların katılabileceğini de ifade etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Vladimir Pristayko'un ise Ukrayna Havayolları'na ait düşürülen yolcu uçağına ilişkin gerekli bilgilerin paylaşılmasından dolayı İran Dışişleri Bakanı Zarif'e teşekkür ettiği bildirildi.