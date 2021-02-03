İran Dışişleri Bakanı Zarif: 'Uluslararası Adalet Divanı'nın kararı İran için zaferdir'

İran, 2018'de ABD'nin İran'a yeniden yaptırımlar uygulayarak 1955 Dostluk Antlaşması, Ekonomik İlişkiler ve Konsolosluk Haklarını baltaladığını iddia ederek, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını Uluslararası Adalet Divanına şikayet etmişti. ABD ise, anlaşmanın artık geçerliliğini yitirdiğini ve İran'ın suçlamalarının bununla hiçbir ilgisi olmadığını öne sürmüştü.

Adalet Divanı, ABD ile İran arasındaki yaptırımlarla ilgili bir karar vermek üzere Hollanda'nın Lahey kentinden bir araya geldi. 16 yargıçtan oluşan heyetin çoğunluğu, Uluslararası Adalet Divanı'nın ABD-İran arasındaki anlaşmazlıkta yargı yetkisine sahip olduğuna karar verdi.

Divan, bugün aldığı kararda ABD'nin İran'ın şikayetine itirazını haksız bulduğunu açıklayarak reddettiğini duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif Divan'ın kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD yaptırımları nedeniyle Tahran yönetiminin şikayetini haklı bulan Uluslararası Adalet Divanı'nın kararını hukuki zafer olarak yorumladı. Zarif, “Uluslararası Adalet Divanı ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle sunduğu şikayete Washington yönetiminin itirazını reddetti. Bu İran için 3 Ekim 2018 tarihinden sonra yeni bir hukuki zaferdir” dedi.

İran'ın uluslararası hukuka her zaman saygılı olduğunu kaydeden Zarif, “İran her zaman uluslararası hukuka tamamen saygılı oldu. ABD'nin artık uluslararası hukuka saygılı olma zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk



