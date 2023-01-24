İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani: 'AB ve İngiltere'nin yaptırımlarına karşılık vereceğiz'

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'nin İranlı kişi ve kurumlara uyguladığı yaptırımlara ilişkin konuştu. Kenani, yaptırımlara İran tarafından da karşı yaptırım uygulanacağını söyleyerek, "AB ve İngiliz rejiminin bu eylemi, İran gerçeklerini doğru bir şekilde anlama konusundaki zihinsel yetersizliklerinin yanı sıra İran İslam Cumhuriyeti'nin otoritesine ilişkin kafa karışıklıklarının bir işaretidir" ifadelerini kullandı.

Kenani, uygulanan yaptırımların İran'da son dönemdeki başarısızlıklarına karşı duydukları çaresizlik, hayal kırıklığı ve öfkenin bir işareti olduğunu söyleyerek, "Avrupa ve İngiltere'nin İslam Konseyi'nin bazı üyelerine, İran'ın adli, askeri, kolluk kuvvetleri ve kültürel yetkililerine yönelik son yaptırım tedbirleri, son dönemdeki başarısızlıklarına karşı duydukları çaresizlik, hayal kırıklığı ve öfkenin bir işareti. Yaptırımların İran milletinin dış müdahale ve komplolarla başa çıkma kararlılığını etkilemeyeceğini elbette çok iyi biliyorlar. İran İslam Cumhuriyeti, bu tür başarısız politikalara karşılık verme hakkını saklı tutuyor ve yakında AB ve İngiltere'de insan hakları ihlalcilerine ve terörü destekleyenlere karşı yeni yaptırımların listesini açıklayacak" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.