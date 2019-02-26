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İran Dışişleri Sözcüsü:' Dışişleri Bakanına ait olduğu iddia edilen istifa mektubu doğru değil'

İran Dışişleri Sözcüsü:' Dışişleri Bakanına ait olduğu iddia edilen istifa mektubu doğru değil'
İran Dışişleri Sözcüsü:' Dışişleri Bakanına ait olduğu iddia edilen istifa mektubu doğru değil'

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif’e ait olduğu iddia edilen istifa mektubuna ilişkin konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, “Zarif’in Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye istifa mektubu olarak sosyal medyada yayınlanan mektup teyit edilememiştir” dedi.

Sosyal medyada gündeme gelen ve Zarif'e ait olduğu iddia edilen söz konusu istifa mektubunun yanlış olduğunu ve üzerine eklemeler yapıldığını kaydeden Kasımi, “İstifa mektubunu teyit etmiyoruz” dedi.

Kasımi'nin açıklaması yanlış yorumlandı 

Öte yandan, Zarif'e ait olduğu iddia edilen mektubun İran Dışişleri Bakanlığı tarafından doğrulanmaması, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Zarif'in istifasını kabul etmediği şeklinde yorumlandı. Bazı haber ajanslarında “Cumhurbaşkanı Ruhani, Zarif'in istifasını kabul etmedi” şeklinde yapılan haberlere ilişkin İhlas Haber Ajansına özel konuşan İran Dışişleri Sözcüsü Kasımi, söz konusu açıklamanın mektubu ile ilgili olduğunu vurguladı. 

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif dün sosyal medya hesabında İran halkından özür dileyerek Dışişleri Bakanlığı görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Bugün sosyal medyada Zarif'e ait olduğu iddia edilen bir başka mektup daha paylaşıldı. İran Dışişleri Bakanı Zarif'in istifası henüz Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından kabul edilmedi.  

 

 

 

 

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