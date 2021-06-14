İran Dışişleri Sözcüsü Hatipzade: “İsrail'de yeni hükümetin farkı olmayacak”

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında İsrail'de kurulan yeni “Değişim Hükümeti” ne ilişkin değerlendirmede bulundu. Hatipzade, İsrail'de Naftali Bennet liderliğinde kurulan yeni hükümetini eski İsrail hükümetlerinden farklı olmayacağını söyledi. Hatipzade, “İsrail rejiminin kurulacak yeni hükümet ile Filistin ve Kudüs'ü işgal politikalarını değiştireceğini sanmıyorum. İzlenen bu politikalar tüm İsrailli liderler tarafından kabul görüyor” dedi.

İsrail'de dün akşam Mecliste yapılan oylama sonucu Yamina Partisi lideri Naftali Bennett ve Yesh Atid Partisi lideri Yair Lapid öncülüğünde kurulan koalisyon hükümeti güven oyunu almıştı.

Aynur Sena Çabuk