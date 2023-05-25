İran, dördüncü nesil balistik füze tanıttı

İran Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde başkent Tahran'da düzenlediği programda 2 bin kilometre menzilli ve bin 500 kilo ağırlığında savaş başlığına sahip Hayber (Hürremşehr-4) adlı orta menzilli 4'üncü nesil yeni balistik füzesini tanıttı.

Birçok üst düzey askeri yetkilinin katıldığı programda konuşan İran Savunma Bakanı Muhammed Rıza Aştiyani, Hayber (Hürremşehr-49) adlı balistik füzenin hipergolik yakıt ile çalıştığını belirterek, geliştirilen bu yeni füzenin İran füzeleri içerisindeki en ağır savaş başlığı taşıma kapasitesine sahip olduğunu söyledi. Aştiyani ayrıca füze başlığının 4 metre uzunluğunda bir tondan fazla patlayıcı taşıyabilme kapasiteli, şu ana kadar üretilmiş en büyük ve en etkili savaş başlıklarından biri olduğunu ifade etti.

Aynur Sena Çabuk

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