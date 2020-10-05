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İran, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi

İran, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi
İran, Ermenistan'ın işgal ettiği topraklardan çekilmesini istedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Azerbaycan’ın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek, “İşgal altındaki topraklar boşaltılmalı ve taraflar diyalog kurmalıdır” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade düzenlediği haftalık basın toplantısında Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki askeri gerilime ilişkin konuştu. Hatipzade, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri gerilimi yakından endişe ile takip ettiklerini belirterek, “Konuya ilişkin ilk günden askeri seçeceğin iyi bir çözüm olmadığını söylemiştik. Bu nedenle taraflar acilen çatışmaları sonlandırmalıdır” dedi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında diyaloğun başlaması gerektiğini belirten Hatipzade, Azerbaycan'nın toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğini belirterek, “İşgal altındaki topraklar boşaltılmalı ve taraflar diyalog kurmalıdır” dedi.

İran'nın iki ülke arasındaki sorunu çözecek plan üzerinde çalıştığını belirten Hatipzade, “Her iki tarafında kısa zamanda çatışmalara son vermelerini umut ediyoruz. İran sınır bölgelerindeki çatışmalara ve sınırlarına yönelik saldırılara daha fazla tahammül etmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Aynur Sena Çabuk

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