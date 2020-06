İran, geliştirdiği Covid-19 aşısını insanlar üzerinde deneyecek

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Pharmex 2020 Uluslararası Orta Doğu Fuarı'nda konuştu. Nemeki, Covid-19 aşısını geliştirmek için etkili adımlar atıklarını söyleyerek, “Bugün, bilim insanlarımızın önemli bir kısmı Covid-19 aşısını geliştirmek için yerli bilgileri ve küresel deneyimleri birlikte kullanarak doğru yönde bir adım attılar” dedi.

Son 4 aydır aşı üzerinde çalışan bilim insanlarının yanlarında olduğunu ve her an gelişmeleri takip ettiği belirten Nemeki, “Gelişmeleri çok yüksek sesle duyurmadık. Covid-19'a karşı aşının geliştirilmesinde etkili adımlar attığımızı söylemek istiyorum. Hayvanlar üzerindeki denemeler tamamlandı ve yakın zamanda bu aşının insanlar üzerindeki klinik denemelerine başlayacağız” ifadelerini kullandı. Nemeki, Yerli üreticiyi desteklemenin başlangıçta maliyetli olduğunu ancak uzun vadede büyük bir ulusal yatırım olduğuna dikkat çekerek, “İlaç üreticileri bir araya gelerek yatırım yaptılar. Bugün ülkenin farmasötik ham maddelerindeki bu temel değişikliğe tanık oluyoruz ve bu malzemelerin bölgedeki en büyük üreticilerinden biri olduk” dedi.

Aynur Sena Çabuk