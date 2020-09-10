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İran, grip aşısını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verecek

İran, grip aşısını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verecek
İran, grip aşısını ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verecek

İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Seyyid Haydar Muhammedi, grip aşısının kurum tarafından belirlenen gruplar için ücretsiz olacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Gıda ve İlaç Kurumu Başkanı Seyyid Haydar Muhammedi, 5 milyon doz influenza (grip) aşısının eczanelere gönderildiğini belirterek, aşı ücretinin 40 bin Tümen (10 TL karşılığı) olacağını söyledi. Muhammedi, İran Gıda ve İlaç Kurumu tarafından aşının ihtiyaç sahiplerine ücretsiz verileceğini belirterek, "Aşı 5 yaşın altındaki çocuklar, yaşlılar, hamileler, kronik hastalığı olanlar ve ceza evindekiler için ücretsiz olacak" dedi.

Grip aşısını almak isteyenlerin kimlik kartları ile eczanelerde kayıt yaptıracaklarını ifade eden Muhammedi, 3 kişilik bir ailenin 3 adet grip aşısı alabileceğini belirtti.
Son olarak Muhammedi, grip aşılarının Fransa ve İspanya'dan İran'a getirildiğini söyledi.

Aynur Sena Çabuk
 

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