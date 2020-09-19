İran, Hindistan'dan 20 milyon doz koronavirüs aşısı alacaklarını duyurdu

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, Tahran'da düzenlenen Korona Virüs ile Mücadele Konseyi toplantısında konuştu. Nemeki, Hindistan'da bulunan bir şirketten 20 milyon doz korona virüs aşısı için ön sipariş vereceklerini belirtti. Korona virüs aşısı için ön siparişte bulunacakları şirketin ABD'den 100 milyon doz korona virüs aşısı siparişi aldıklarını belirten Nemeki, "Gerekli görüşmeleri yapmaktayız. Umut ediyorum kısa zaman içerisinde sonuç alacağız. Hindistanlı şirket İran'a düşük fiyata 20 milyon doz korona virüs aşısı vereceğinin sözünü verdi" dedi.

Aynur Sena Çabuk

