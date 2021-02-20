İran Hükümet Sözcüsü Rebii: "ABD yaptırımlarının kaldırılacağına inanıyorum"

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran gazetesinde kaleme aldığı yazısında göstermiş oldukları direniş ve yaptırımların başarısızlığı nedeniyle ABD'nin maksimum baskı politikalarının artık sona erdiğini ifade etti. Yeni ABD hükümetinin daha akılcı politikalar izleyeceğine inandığını kaydeden Rebii, "Kesin bir hüküm vermek için henüz erken. Ancak ABD hükümetinin artık daha akılcı politikalar izleyeceğine inanıyorum. Hükümetimizin halkın hukukunu korumada göstermiş olduğu diplomatik başarılar neticesinde ABD'nin maksimum baskı politikaları başarısızlıkla sonuçlandı" ifadelerini kullandı.

Rebii, ABD'nin Birleşmiş Milletlerde (BM) İran aleyhinde bekletilen tetik mekanizması ve yine BM nezdinde İranlı diplomatlara yönelik uygulanan kısıtlamaları kaldırmasını olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi. Alınan söz konusu kararların yeterli olmadığını, ancak ABD'nin iyi niyet göstergesi olduğunu ifade eden Rebii, "Ama bunların hiçbiri İran halkı için yeterli olmayacak. Tüm baskılara rağmen anlaşmaya bağlı kalan İran halkı refah, uluslararası ticaret ve en önemlisi korona virüs salgını sürecinde sağlık gibi en doğal haklarından mahrum kaldı" dedi.

'ABD yaptırımlarının yakın bir zamanda kaldırılacağına inanıyorum'

Rebii, ABD'nin bugün için tüm yaptırımları kaldırmasına ve anlaşmaya dönmesine rağmen İran halkının önceki Başkan Donald Trump döneminde uygulanan ağır yaptırımlar nedeniyle karşı karşıya kaldığı zararın kolay karşılanamayacağını belirtti. ABD ile yaşanan tüm diplomatik çekişmelere rağmen İran'a uygulanan yaptırımların yakın bir zamanda kaldırılacağına inandığını kaydeden Rebii, "Tarafların anlaşmaya döneceğine ve ABD yaptırımlarının yakın bir zamanda kaldırılacağına inanıyorum. Bu süre içerisinde yaşanan diplomatik çekişmeler ise doğal bir durum" ifadelerini kullandı.

İran'ın bu hafta içerisinde Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması (NPT) ek protokollerini uygulamayı sonlandıracağını belirten Rebii, alınan bu kararın nükleer anlaşmayı ihlal etmediğini ve tarafların buna rağmen anlaşmaya dönebileceğini vurguladı. Rebii, "Bu hafta Meclisin aldığı karar doğrultusunda hükümet olarak NPT ek protokollerini uygulamayı sonlandıracağız. Ancak bu karar ABD'nin nükleer anlaşmaya dönmesine engel değil" dedi.

Aynur Sena Çabuk

