İran hükümeti, ABD'yi terör örgütü DEAŞ'ı güçlendirmeye çalışmakla suçladı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Tahran'a sürpriz bir ziyarette bulunan Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'i ile görüştü. İkili görüşmede ABD'nin Suriye'de İran destekli gruplara yönelik gerçekleştirdiği saldırısına tepki gösteren Şemhani, "ABD'nin bölgede gerçekleştirdiği bu saldırılar DAEŞ terör örgütünün yeniden güçlenmesine neden oluyor. Irak Meclisinin yabancı güçlerin ülkeden çıkartılmasına yönelik aldığı kararı uygulamada gecikmesi, bölgede gerilimi tırmandırmakta ve krize neden olmaktadır" ifadelerini kullandı. ABD'yi bölgede yeniden DEAŞ terör örgütünü canlandırmaya çalışmakla suçlayan Şemhani, "İran ve bölgede terör ile mücadele eden diğer ülkeler, terör faaliyetlerinin yeniden canlanmasına izin vermeyeceklerdir" dedi. Irak'ta istikrar ve güvenliğin sağlanmasının İran için önemli olduğunu kaydeden Şemhani, "Irak'ta bugün var olan güvenlik siyasi, askeri ve dini yetkililerin aralarındaki iş birliğinden kaynaklanıyor. Bunun korunması ve desteklenmesi gerekmektedir" dedi.

Bakan Hüseyin ise görüşmede, terörle mücadele eden Bağdat yönetimi için ekonomik refah ve güvenliğin önemine değinerek bölgesel iş birliğine vurgu yaptı. Bağdat yönetiminin İran'a olan doğal gaz ve elektrik borçlarının ödenmesine ilişkin mevcut engellerin kalktığına işaret eden Hüseyin, iki ülke arasında geliştirilen mali ödeme mekanizmasının kısa zamanda hayat bulacağını söyledi.

Öte yandan dün ABD ordusu, Başkan Joe Biden'ın talimatıyla Suriye'deki İran yanlısı milislere hava saldırısı gerçekleştirmiş, ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın talimatıyla ABD askeri, gece saatlerinde Suriye'nin doğusunda İran destekli militan grupların kullandığı sistemlere hava saldırıları düzenledi. Başkan Biden, Amerikan ve koalisyon personelini korumak için harekete geçiyor" ifadelerini kullanmıştı.

Aynur Sena Çabuk

