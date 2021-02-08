İran, ikinci korona virüs aşısını tanıttı

İran'ın Kereç şehrinde Razi Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, İran'ın ikinci yerli korona virüs aşısı olan “Razi Cov Pars” tanıtıldı. İran Tıp Üniversitesi Araştırma Merkezi Başkanı Mesud Süleymani, Razi Cov Pars adlı korona virüs aşısının tanıtım programında aşı ile alakalı bilgileri paylaştı. Süleymani, korona virüs aşısında önümüzdeki günlerde birinci ve ikinci faz klinik çalışmalara başlayacaklarını belirterek, “İlk aşamada yaşları 18 ve 55 arasında olan 13 gönüllü üzerinde aşılar test edilecek. Birinci fazın diğer aşamasında ise aşı vurulduktan 9 gün sonra 120 kişi üzerinde ikinci testleri yapacağız. İkinci fazda ise korona virüs aşısını 500 kişi üzerinde test edeceğiz” dedi. İran Sağlık Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması halinde kısa zamanda yerli korona virüs aşılama programının hayata geçirileceğini kaydeden Süleymani, klinik çalışmaların bir kaç gün içerisinde başlayacağını kaydetti. Süleymani, Razi Cov Pars korona virüs aşısının hem vücuda enjekte edilerek hem de burun yoluyla kullanılabileceğini belirtti.

İran'ın geliştirdiği ilk korona virüs aşısı “Coviran Bereket'in” denemelerine geçtiğimiz yıl Aralık ayında başlanmıştı.

Aynur Sena Çabuk