İran, İngiltere Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı



İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İngiltere'nin Tahran Büyükelçisi Simon Shercliff'in Dışişleri Bakanlığına çağırıldığı ve Tahran yönetiminin İngiltere tarafından İran ulusal güvenliğini tehdit eden eylemlere karşı sert tepkisinin İngiltere Büyükelçisine iletildiği aktarıldı. İran yasalarında çifte vatandaşlığın kabul edilmediği belirtilen açıklamada, İngiltere'nin İran içişlerine müdahaleye ve ulusal güvenliği tehdit eden eylemlere devam etmesi durumunda karşılık verileceği uyarısında bulunuldu. Açıklamada, “İngiltere ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan eylemler karşısında cevap vermelidir. Karşılıklı saygıya dayalı ilişki geliştirmek, casusluk faaliyetleri ile çelişmektedir” ifadeleri kullanıldı.

İran'da eski Savunma Bakanı Yardımcısı İngiltere-İran vatandaşı Ali Rıza Ekberi, İngiltere adına casusluk yapmak suçlamasıyla bu sabah idam edildi. İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Ekberi'nin idam edilmesine tepki olarak Tahran yönetimini “barbar” olmakla suçlamış ve “İran'ın bu kararını cevapsız bırakmayacağız” ifadelerini kullanmıştı.

Aynur Sena Çabuk



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