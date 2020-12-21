İran, İngiltere ile uçak seferlerini askıya aldı

İran yönetimi, İngiltere'den İran'a yapılan uçak seferleri ve yine İran'dan bu ülkeye düzenlenen uçak seferlerinin Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 2 hafta askıya alındığını duyurdu. İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehram Ademnejad, salgında ortaya çıkan yeni şartlar nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyledi. Ademnejad, kararın İran vatandaşlarını salgından korumak için Sağlık Bakanlığı tarafında alındığını belirtti. İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğraması ve ülkede vaka sayısının hızla artması nedeniyle Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye de İngiltere'ye uçak seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Aynur Sena Çabuk

