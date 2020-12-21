İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İran, İngiltere ile uçak seferlerini askıya aldı

İran, İngiltere ile uçak seferlerini askıya aldı
İran, İngiltere ile uçak seferlerini askıya aldı

İran, İngiltere ile tüm uçak seferlerini 2 hafta boyunca askıya aldı.

İran yönetimi, İngiltere'den İran'a yapılan uçak seferleri ve yine İran'dan bu ülkeye düzenlenen uçak seferlerinin Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği 2 hafta askıya alındığını duyurdu. İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Şehram Ademnejad, salgında ortaya çıkan yeni şartlar nedeniyle böyle bir karar aldıklarını söyledi. Ademnejad, kararın İran vatandaşlarını salgından korumak için Sağlık Bakanlığı tarafında alındığını belirtti. İngiltere'de korona virüsün mutasyona uğraması ve ülkede vaka sayısının hızla artması nedeniyle Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Almanya, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Türkiye de İngiltere'ye uçak seferlerini askıya aldığını duyurmuştu.

Aynur Sena Çabuk
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.