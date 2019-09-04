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İran, İngiltere'ye ait alıkonulan petrol tankerinden 7 personeli serbest bırakacak

İran, İngiltere'ye ait alıkonulan petrol tankerinden 7 personeli serbest bırakacak
İran, İngiltere'ye ait alıkonulan petrol tankerinden 7 personeli serbest bırakacak

İran Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, Devrim Muhafızları tarafından alıkonulan İngiltere’ye ait Stena İmpero adlı petrol tankerinden 7 mürettebatın serbest bırakılacağını söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Sözcüsü Abbas Musevi, İngiltere'ye ait alıkonulan Stena İmpero adlı petrol tankerinden 7 mürettebatın serbest bırakıldığını söyleyerek, kısa zaman içerisinde ülkeyi terk edebileceklerini açıkladı.

Musevi, serbest bırakılan 7 mürettebatın Hindistan ve Rusya vatandaşları olduğunu belirterek, "İngiltere'ye ait petrol tankeri deniz trafiğine uygun olmayan seyri nedeniyle alıkonulmuştu. Doğal olarak geminin mürettebatı da alıkonulmuş oldu. Mürettebatlar hakkında yapılan gerekli incelemeler sonucunda bazılarının serbest bırakılmasına karar verildi" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları İngiltere'ye ait Stena İmpero adlı petrol tankerine 19 Temmuz tarihinde Hürmüz Boğaz'ından geçişi sırasında el koyduğunu duyurmuştu.

İran, petrol tankerine deniz trafiğine uygun hareket etmediği gerekçesiyle el koyduğunu açıklamıştı. İngiltere'ye ait petrol tankerinde 23 mürettebat bulunuyor.  

Aynur Sena Çabuk


 

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