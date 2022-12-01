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İran İnsan Hakları Örgütü: 'İran'ın Dünya Kupasından elenmesini kutlayan gösterici öldürüldü'

İran İnsan Hakları Örgütü: 'İran'ın Dünya Kupasından elenmesini kutlayan gösterici öldürüldü'
İran İnsan Hakları Örgütü: 'İran'ın Dünya Kupasından elenmesini kutlayan gösterici öldürüldü'

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, İran'ın ABD karşısında 1-0 yenilmesinin ardından 2022 Dünya Kupasından elenmesini kutlayan 27 yaşındaki Mehran Semak’ın güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini bildirdi.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü, ülkenin kuzeyinde bulunan Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli kentinde bir protestocunun güvenlik güçleri tarafından öldürüldüğünü duyurdu. İran İnsan Hakları Örgütü, İran'ın ABD karşısında 1-0 yenilmesiyle 2022 Dünya Kupasından elenmesinin ardından Bender Enzeli kentinde “mağlubiyet kutlamasına” katılan 27 yaşındaki Mehran Semak'ın aracının kornasına bastığı için güvenlik güçleri tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynur Sena Çabuk
 

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