İran İslam devriminin 41'inci yılı kutlandı

Ankara'da bir otelde düzenlenen programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İran'ın Türkiye Büyükelçisi Mohammad Farazmand, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve birçok ülkenin diplomatik temsilcisi katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Bakan Pakdemirli, “Türkiye ve İran arasındaki ilişkiler gücünü, tarihin derinliklerinden süzülerek, gelen kültürel ve insani bağlardan almaktadır. Ülkelerimiz arasında düzenli bir şekilde karşılıklı üst düzey ziyaretler gerçekleştirilmektedir. Bölgesel ve küresel konularda güçlü işbirliği geleneğimiz mevcuttur. Uluslararası ilişkilerin doğası gereği her konuda hemfikir olmak mümkün olmasa da işbirliğimizi ülkelerimizin ve bölgemizin ortak menfaatleri doğrultusunda ilerletmemiz ortak gayemizdir. İran'ın bir süredir karşı karşıya bulunduğu sınamaların farkındayız. Geçtiğimiz Ocak ayında yakın çevremizde artan gerginlik, tüm tarafların ve bölgemizin istikrar ve güvenliği için yeni riskler oluşturmuştur. İran'ın istikrarını ve esenliğini bölgemizin istikrarının ve esenliğinin vazgeçilmez bir unsuru olarak görüyoruz” diye konuştu.

Pakdemirli, İran ile Türkiye arasında güçlü bağlar olduğunu ve bu bağların güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

İran'ın Türkiye Büyükelçisi Farazmand ise, Türkiye ile İran arasında dostluk bağlarının kuvvetli olduğunu belirtti.

Konuşmalardan sonra ikili bir pasta kesti.

Erdinç Türkcan - Mehmet Kalay